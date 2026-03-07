Иракские курды определились с позицией по войне вокруг Ирана Иракские курды сохранят нейтралитет в войне против Ирана

Иракские курды приняли решение сохранить нейтральную позицию в конфликте между Израилем, США и Ираном, сообщил портал Axios со ссылкой на источники в региональном правительстве Курдистана. Они усомнились в надежности Вашингтона как партнера.

У нас есть проблемы с доверием, возникшие в прошлом, и мы не хотим в это вмешиваться. Кто будет нас защищать, если иранский режим в итоге выживет? — заявили в правительстве Курдистана.

Также власти региона усомнились в смене руководства в Иране. Курды раскритиковали действия США, отметив, что без ввода войск поменять власть в Тегеране невозможно.

Ранее Кувейтская нефтяная компания (KPC) объявила о временном сокращении добычи и переработки нефти из-за угроз со стороны Ирана. В заявлении сказано, что такое решение было принято в ответ на неоднократные и незаконные атаки против Кувейта.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы в ходе операции против Ирана потопили 42 военных корабля республики. Какие-либо подробности он раскрывать не стал, отметив только, что некоторые суда были довольно большие.