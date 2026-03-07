Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 19:55

Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом

Житель Днепропетровска ударил ножом сотрудника ТЦК во время проверки документов

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети
В Днепропетровске местный житель атаковал ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата), сообщили в пресс-службе областной полиции в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

По предварительной информации, работники ТЦК и социальной поддержки задержали двух мужчин для проверки их учетных документов. Во время разговора 58-летний мужчина внезапно вытащил нож и нанес удар в ногу 24-летнему военнослужащему.

С февраля 2022 года на Украине была введена и неоднократно продлевалась общая мобилизация. Власти принимают все возможные меры, чтобы мужчины призывного возраста не смогли избежать службы. Сотрудники военкоматов ежедневно на улицах силой сажают мужчин в служебные микроавтобусы. Этот метод мобилизации получил название «бусификация».

Ранее сообщалось, что украинцы в объявлениях о продаже, аренде недвижимости и предоставлении услуг все чаще стали упоминать вероятность встречи с сотрудниками ТЦК. Например, продавец дома с участком во Львовской области указывает, что это «место рядом с ТЦК». А владелец дачного участка из Харьковской области заверяет, что военкоматы «вряд ли узнают» о нем.

Украина
ТЦК
нападения
ножи
