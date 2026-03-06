Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 14:04

Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг

Туриста в Паттайе атаковали трансженщины после отказа платить за услуги

В Паттайе произошел инцидент с участием туриста и двух представительниц ЛГБТ-сообщества (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает издание The Pattaya News. Мужчина подвергся нападению после того, как отказался оплачивать интим-услуги в одном из местных салонов. По словам очевидцев, две обнаженные трансженщины выбежали из отеля на набережной и начали преследовать иностранца.

Одна из них держала кирпич и угрожала им мужчине. Женщины громко ругались и требовали оплатить интимные услуги, которые они предоставили туристу в гостиничном номере, — говорится в публикации.

Инцидент привлек внимание местных жителей и отдыхающих. 59-летний сотрудник муниципалитета Анучарт Котмад, заметив разъяренных женщин, взял у уличного торговца два полотенца и прикрыл их наготу. Вместе с другими свидетелями ему удалось успокоить конфликтующие стороны.

В результате турист не пострадал. Мужчина согласился выплатить каждой из женщин по 1 тыс. бат (около 2,4 тыс. рублей). В полицейский участок никто из участников конфликта не обращался.

Ранее в Паттайе немецкий турист стал жертвой нападения и лишился крупной суммы денег, после того как пригласил в номер трансгендера. Инцидент произошел в ночь на 24 февраля.

