В Таиланде немецкий турист совершил ошибку в душе и поплатился Bangkok Post: немецкий турист пострадал из-за нападения трансгендеров в Таиланде

В Паттайе немецкий турист стал жертвой нападения и лишился крупной суммы денег после того, как пригласил в номер трансгендера (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает издание Bangkok Post. Инцидент произошел в ночь на 24 февраля.

55-летний отдыхающий из Германии познакомился накануне вечером с человеком, которого принял за женщину, и пригласил его к себе. Когда в душе гость прикоснулся к туристу, выяснилась ошибка, и немец попросил визитера покинуть номер. Позднее постоялец обнаружил пропажу из сейфа 35 тыс. бат (около 86 тыс. рублей) и €1200 (примерно 108 тыс. рублей).

Турист бросился вдогонку за злоумышленником и попытался его задержать. Однако на помощь обидчику подоспели еще четверо сообщников, которые набросились на немца. Как рассказал пострадавший, нападавшие угрожали прохожим, требуя не снимать происходящее на телефон. Местная полиция уже начала розыск преступников.

