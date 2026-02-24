Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 13:26

В Таиланде немецкий турист совершил ошибку в душе и поплатился

Bangkok Post: немецкий турист пострадал из-за нападения трансгендеров в Таиланде

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Паттайе немецкий турист стал жертвой нападения и лишился крупной суммы денег после того, как пригласил в номер трансгендера (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сообщает издание Bangkok Post. Инцидент произошел в ночь на 24 февраля.

55-летний отдыхающий из Германии познакомился накануне вечером с человеком, которого принял за женщину, и пригласил его к себе. Когда в душе гость прикоснулся к туристу, выяснилась ошибка, и немец попросил визитера покинуть номер. Позднее постоялец обнаружил пропажу из сейфа 35 тыс. бат (около 86 тыс. рублей) и €1200 (примерно 108 тыс. рублей).

Турист бросился вдогонку за злоумышленником и попытался его задержать. Однако на помощь обидчику подоспели еще четверо сообщников, которые набросились на немца. Как рассказал пострадавший, нападавшие угрожали прохожим, требуя не снимать происходящее на телефон. Местная полиция уже начала розыск преступников.

Ранее стало известно, что организатором стрельбы в школе в канадском городе Тамблер-Ридж оказалась 18-летняя женщина-трансгендер Джесси Ван Рутселар. Она открыла огонь в библиотеке, в результате погибли девять человек, еще 25 пострадали.

Таиланд
трансгендеры
туристы
ограбления
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предостерег россиян от хранения средств на банковских картах
Президент Киргизии отправил в отставку двух ключевых министров
Обезумевший россиянин зарезал сестру во время ссоры
Сильное землетрясение «тряхнуло» Камчатку
Додобоня оправилась в приюте после стресса
Вассерман предложил дополнить список одобренных игрушек копиями оружия
Открытая репетиция спектакля «Вишневый сад» пройдет в театре «Модерн»
В женевском отделении ООН назвали истинную причину кризиса на Украине
В ГД раскрыли планы Европы по Украине и России
Погода в Москве в среду, 25 февраля: ждать ли сильных осадков и холода
В Москве прошла премьера мультимедийного спектакля «Соборная площадь»
Украинский FPV-дрон ударил по грузовику и убил мирного жителя
«35 лет мечтала»: мать Самойловой легла под нож
На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека
Медведев провел встречу с главой МИД Вьетнама
Десятки российских Су-57 могут отправиться в Индию
«Без тени сомнения»: Медведев предсказал ответ РФ на передачу ЯО Киеву
Зеленский проболтался, что предлагал ему Байден после начала СВО
Уныние охватило европолитиков из-за решения Венгрии по Украине
Запретивший вести переговоры с РФ Зеленский сделал неожиданное заявление
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.