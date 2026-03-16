Аксенов ответил на вопрос о здравомыслящих политиках на Украине

В украинском политическом истеблишменте в настоящий момент отсутствуют фигуры, способные принимать взвешенные и конструктивные решения в случае смены власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в интервью РИА Новости. По словам руководителя республики, среди простых граждан есть понимание справедливости целей России, однако политическая элита представлена исключительно прежними лицами, от которых не приходится ожидать рациональных шагов.

С точки зрения политиков, пока я таких не вижу. Там вся «старая гвардия», мы с вами всех их знаем. Поэтому рациональных каких-то решений ждать не стоит. Рассчитывать надо только на то, что вооруженные силы в этой ситуации смогут добиться поставленных президентом целей, — сказал он.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что Киев будет стремиться оттянуть переговорный процесс по урегулированию кризиса на двухлетний период. По мнению эксперта, такой временной промежуток обусловлен размером финансовой помощи, предоставленной европейскими государствами, которой хватит как раз на два года.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз любой ценой намерен сохранить нацистский режим в Киеве, невзирая на складывающуюся ситуацию. По словам министра, украинское руководство оставит в силе враждебный курс в отношении РФ.