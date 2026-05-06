«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России по футболу

Московский «Спартак» в финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу на «Лукойл Арене» обыграл столичный ЦСКА и завоевал путевку в суперфинал турнира. Счет матча — 1:0.

Единственный гол был забит на 10-й минуте: отличился защитник красно-белых Руслан Литвинов. Встреча проходила в напряженной борьбе, но счет так и не изменился.

В суперфинале красно-белые встретятся с победителем другого полуфинального противостояния — между «Краснодаром» и московским «Динамо». Кубок России разыгрывается по системе double elimination — команда выбывает после двух поражений. Первый матч этой пары завершился нулевой ничьей. Ответная игра состоится 7 мая в Краснодаре.

Суперфинал пройдет 24 мая. Игроки «Спартака» встретятся с соперниками на стадионе «Лужники». Встреча станет пятой подряд, которую примет столичный стадион. «Лужники» остаются основной площадкой решающих матчей турнира. Бюро исполкома РФС утвердило арену без изменений по сравнению с предыдущими сезонами.

Ранее сообщалось об увольнении главного тренера армейцев Фабио Челестини. Как отметил экс-защитник сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев, за время нахождения в команде специалист «закрепостил игроков» и «все испортил».