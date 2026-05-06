Суд принял новое решение по делу экс-замминистра обороны Цаликова

Никулинский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова в рамках антикоррупционного иска Генпрокуратуры. Речь идет об обращении в доход государства земельных участков, зданий в Подмосковье и Северной Осетии, транспортных средств премиум-класса и денежных средств на общую сумму свыше 7 млрд рублей, пишет РИА Новости.

В данных электронной картотеки судебных дел указано, что суд вынес «определение об обеспечении (предварительной защите) иска». Законом предусмотрены такие меры, как арест имущества ответчиков, запрет совершать определенные действия, приостановление реализации имущества и взыскания по исполнительному документу.

До этого пресс-служба Мосгорсуда сообщила о поступлении иска к Цаликову и его доверенным лицам. В начале марта экс-замминистра был задержан. СК РФ предъявил ему обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки. Хищения бюджетных средств происходили в 2017–2024 годах. Басманный суд отправил Цаликова под домашний арест.