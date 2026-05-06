«Надо дожить»: мать погибшей Добромиловой заявила о предчувствии дочери

Мать 34-летней Ксении Добромиловой, актрисы, снимавшейся в клипе «Девочка-война» дуэта HammAli & Navai, рассказала, что ее дочь за неделю до гибели будто предчувствовала беду. В последнем телефонном разговоре девушка обмолвилась фразой, которая теперь кажется зловещим пророчеством, пишет MSK1.RU.

Женщина вспоминает, что они обсуждали планы на жизнь, в том числе предстоящую свадьбу Ксении. Мать в шутку напомнила дочери, чтобы та не забыла пригласить ее на торжество. В ответ девушка заявила, что до свадьбы «еще нужно дожить».

Меня кольнуло это. Она грустная была. Может быть, что‑то предчувствовала и предвидела, не знаю, — поделилась мать девушки.

Трагедия произошла во время так называемой фотоохоты на байкеров. По данным правоохранителей, 32-летний мотоциклист наехал на Добромилову. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи. Водитель остался жив.

Ранее блогерша Анна Заворотнюк заявила, что оказалась одной из последних, кто видел живой актрису накануне ее смерти. Вспоминая события, произошедшие 5 мая, девушка отметила, что проезжала мимо, когда актриса проводила съемку прямо на проезжей части. Ситуация на дороге сразу показалась ей крайне тревожной из-за рискованного поведения девушки.