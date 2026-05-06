06 мая 2026 в 14:35

Дочь Заворотнюк одной из последних видела модель Добромилову в живых

Блогерша Анна Заворотнюк оказалась одной из последних, кто видел живой актрису Ксению Добромилову накануне ее смерти, следует из записи в ее Telegram-канале. Вспоминая события, произошедшие 5 мая, девушка отметила, что проезжала мимо, когда актриса проводила съемку прямо на проезжей части.

В своем посте Анна подчеркнула, что ситуация на дороге сразу показалась ей крайне тревожной из-за рискованного поведения человека на трассе. Заворотнюк призвала всех подписчиков быть предельно аккуратными на дорогах.

Я до сих пор не могу это переварить, потому что вчера сама проезжала мимо и видела ее. Мы не сразу поняли, что на дороге на корточках сидит человек, заметили в последний момент. И даже обсудили, что это выглядит очень опасно, — написала Заворотнюк.

Ранее стало известно, что российская актриса и модель Ксения Добромилова попала в ДТП на западе Москвы и погибла. Байкер задавил ее во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Все произошло, когда Добромилова фотографировала прокаты байкеров. Момент столкновения попал на видео.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
