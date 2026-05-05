Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве

Telegram-канал Mash пишет, что российская актриса Ксения Добромилова, попавшая в ДТП на западе Москвы, погибла. По информации канала, байкер задавил ее во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Авторы публикации уточняют, что все произошло, когда Добромилова фотографировала прокаты байкеров. В этот момент, пишет канал, один из байкеров поставил мотоцикл на заднее колесо, но не справился с управлением и сбил девушку. В материале говорится, что прибывшие врачи диагностировали у девушки множественные переломы. Медики пытались реанимировать актрису, но все попытки оказались тщетными.

Добромилова — актриса театра Луны и фотограф. Ей принадлежит главная роль в клипе известного рэп-дуэта HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Также блогер пользуется популярностью в сообществе мотоциклистов. В 2023 году она уже попадала в аварию на своем байке.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области погиб 42-летний велосипедист, который попал под камнепад. По данным регионального МЧС, трагедия произошла на Большой Байкальской тропе в районе Листвянки. На место происшествия отправился расчет спасателей, но спасти мужчину они не смогли — тот скончался незадолго до их прибытия. У погибшего осталась жена и двое детей.