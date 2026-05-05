День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 18:49

Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Mash пишет, что российская актриса Ксения Добромилова, попавшая в ДТП на западе Москвы, погибла. По информации канала, байкер задавил ее во время мотосходки на Большой Дорогомиловской улице в Москве.

Авторы публикации уточняют, что все произошло, когда Добромилова фотографировала прокаты байкеров. В этот момент, пишет канал, один из байкеров поставил мотоцикл на заднее колесо, но не справился с управлением и сбил девушку. В материале говорится, что прибывшие врачи диагностировали у девушки множественные переломы. Медики пытались реанимировать актрису, но все попытки оказались тщетными.

Добромилова — актриса театра Луны и фотограф. Ей принадлежит главная роль в клипе известного рэп-дуэта HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Также блогер пользуется популярностью в сообществе мотоциклистов. В 2023 году она уже попадала в аварию на своем байке.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области погиб 42-летний велосипедист, который попал под камнепад. По данным регионального МЧС, трагедия произошла на Большой Байкальской тропе в районе Листвянки. На место происшествия отправился расчет спасателей, но спасти мужчину они не смогли — тот скончался незадолго до их прибытия. У погибшего осталась жена и двое детей.

Москва
смерти
актрисы
мотоциклы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса и попала на видео
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Экс-главе МЧС Крыма добавили новый срок
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.