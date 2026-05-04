Россиянин трагично погиб во время велопрогулки Велосипедист погиб во время камнепада в Иркутской области

В Иркутской области погиб 42-летний велосипедист, который попал под камнепад, сообщило региональное МЧС в мессенджере МАКС. Трагедия произошла на Большой Байкальской тропе в районе Листвянки.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, но спасти мужчину они не смогли. Отмечается, что у погибшего осталась жена и двое детей.

Поступила информация о том, что иркутянин <...> попал под камнепад. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался до прибытия специалистов экстренных служб, — отметили в МЧС.

