Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе

Футбольный клуб «Уфа» получил техническое поражение, потому что не смог вовремя прилететь на игру против «СКА-Хабаровск» из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ на Башкирию. Какие громкие скандалы произошли в российском футболе в этом сезоне — в материале NEWS.ru.

2 мая «Уфа» не смогла вылететь на игру в Хабаровск с пересадкой в Новосибирске, потому что в Башкирии было закрыто воздушное пространство из-за атак украинских беспилотников. Матч со «СКА-Хабаровск» на следующий день не состоялся, но «Уфа» заранее предупредила соперника и Первую лигу о сложившейся ситуации. Билеты на рейс были аннулированы, а команда осталась в Уфе.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Уфе» техническое поражение со счетом 0:3. Председатель организации Артур Григорьянц заявил, что клуб был наказан за то, что не принял всех необходимых мер для прибытия на игру.

«Ссылка на закрытие аэропорта в связи с угрозой БПЛА не опровергает решение КДК, потому что КДК рассматривал не вопрос о том, была ли задержка рейса. Этот факт принимался во внимание. Ключевой вопрос был другим: почему профессиональный футбольный клуб, выезжая на официальный матч в Хабаровск, организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса и потеря одной стыковки фактически сделали участие команды в матче невозможным», — отметил Григорьянц.

По его словам, стыковка с рейсом из Новосибирска в Хабаровск после вылета из аэропорта в Уфе была всего 47 минут. Так был спланирован маршрут.

«При этом „Уфа“ летела одной и той же авиакомпанией, и тот рейс, который должен был с ними состыковаться, ждал вылет в Хабаровск два с половиной часа, чтобы „Уфа“ успела прилететь. Но когда в эту авиакомпанию сообщили, что „Уфа“ сдала билеты на этот рейс, который был не отменен, а отложен на несколько часов, тогда рейс из Новосибирска вылетел в Хабаровск. „Уфа“ должна была прилететь в Новосибирск, потому что там есть и другие варианты вылета в Хабаровск, другими авиакомпаниями», — сказал он.

Игроки ФК «Уфа»

По словам Григорьянца, согласно регламенту Первой лиги, команды должны прибыть на стадион не позднее чем за 75 минут до начала матча. Невыход коллектива на поле в течение часа с начала встречи расценивается как неявка.

«Тезис, что аэропорт был закрыт в связи с угрозой БПЛА, — юридически неполный. Он объясняет задержку рейса, но не отвечает на вопрос о действиях самого клуба. Был ли выбран разумный маршрут? Был ли заложен временной запас? Был ли предусмотрен план Б? Были ли приняты все меры для участия команды в матче? Ничего этого не было сделано клубом „Уфа“. Именно это и отличает объективную транспортную сложность от уважительной причины неявки. Более того, уважительная причина — не просто наличие нескольких условий, а ситуация, которую клуб не мог предотвратить при должной предусмотрительности. Если команда планирует прибыть в день матча через такую короткую стыковку, она принимает на себя риск, что любой сбой в маршруте сорвет матч», — подчеркнул Григорьянц.

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе назвал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС несправедливым.

«Если честно, мне непонятно решение КДК присудить нам техническое поражение. Я с первых секунд слушал, как проходило заседание, там даже не рассматривался вопрос форс-мажора. Это не наша вина, что мы не смогли вылететь из Уфы. Такое может произойти со всеми, ситуация такая, рейсы откладываются. В этот день небо было закрыто, ни один самолет не улетал. Мы сразу рассматривали и другие варианты, как добраться до Хабаровска, но, к сожалению, не было билетов, поэтому не смогли улететь», — сказал Тетрадзе.

Гендиректор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев, наоборот, счел решение КДК РФС законным.

«Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы календарная игра „СКА-Хабаровск“ — „Уфа“ состоялась в установленные дату, время и место, были готовы перенести ее на день. Но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Хорошо. В регламенте лиги есть определение форс-мажора. Это событие, действие которого невозможно было предусмотреть и (или) предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами. Коллеги из ФК „Уфа“ сделали достаточно рискованный выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность и поиск более затратных, но более надежных маршрутов однозначно предотвратили бы срыв нашего матча», — считает Кандалинцев.

Спортивный юрист Сергей Алексеев заявил NEWS.ru, что «Уфа» может подать протест на решение присудить техническое поражение за неявку на матч в Хабаровск из-за угрозы атаки беспилотников. По его словам, команда не смогла вовремя прилететь на игру со «СКА-Хабаровск» из-за чрезвычайных обстоятельств.

«Клуб может подать протест на решение в КДК РФС, который будет выяснять все обстоятельства дела и вынесет более четкое решение. Кроме того, этот вердикт можно опротестовать в апелляционном комитете. Необходимо провести более тщательное юридическое разбирательство данного вопроса для вынесения объективного решения», — отметил Алексеев.

Тренер «Уфы» заявил, что клуб обжалует решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Игрок ФК «СКА-Хабаровск» Георгий Гонгадзе

Каких футбольных судей подозревают в договорных матчах

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства футбольного клуба «Торпедо» привело к выявлению новых эпизодов предполагаемой коррупции в судейском корпусе. В конце февраля РБК со ссылкой на два источника сообщил, что следственный департамент МВД изучает факты получения незаконного вознаграждения девятью арбитрами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги за влияние на результаты матчей.

Обвинения по ч. 4 ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования) были предъявлены судьям Егору Егорову, Ивану Сараеву, Владиславу Целовальникову, Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Кроме того, фигурантом дела стал бывший арбитр Первой лиги Игорь Захаров. Если суд признает их виновными, то им может грозить до семи лет лишения свободы. Все судьи были отстранены от работы до конца сезона.

19 июня 2025 года в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 184 УК РФ. Они подозреваются в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба. 21 июня Мещанский суд Москвы арестовал совладельца и директора «Торпедо».

8 июля сотрудники МВД задержали арбитра Богдана Головко по подозрению в преднамеренной ошибке в пользу московского клуба в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов. В ходе матча «Торпедо» — «КАМАЗ» судья дважды не назначил пенальти в ворота хозяев поля в спорных эпизодах. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрела оба случая: в одном признала решение Головко правильным, во втором — ошибочным. Итоговый счет 1:1 позволил москвичам напрямую выйти в РПЛ.

За неделю до старта чемпионата «Торпедо» исключили из высшего дивизиона за попытку организации договорных матчей. Команда вернулась в Первую лигу. Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург».

В сентябре Соболева отпустили под домашний арест из-за активного сотрудничества со следствием. В феврале 2026-го аналогичную меру пресечения избрали в отношении Скородумова.

Главный судья Егор Егоров

Какую звезду РПЛ обвинили в расизме

4 октября 2025 года в матче 11-го тура РПЛ встречались «Краснодар» и «Ахмат». На 86-й минуте сенегальский защитник гостей Усман Ндонг дважды попал капитану «быков» Эдуарду Сперцяну плечом в челюсть. Он рухнул на газон, после чего около футболиста началась стычка между другими игроками. Ндонга удалили за неспортивное поведение. Он заявил после матча, что проявил агрессию из-за расистских высказываний Сперцяна.

Капитан «Краснодара» отрицал все обвинения. «Ахмат» внес в протокол матча запись по факту оскорбления сенегальского защитника. 16 октября КДК РФС не стал рассматривать этот эпизод в связи с примирением сторон.

«Мы должны были рассмотреть рапорт делегата по возможному оскорблению на расистской почве игрока „Ахмата“. В КДК поступило письмо из РПЛ за подписью президента Александра Алаева, гендиректора „Краснодара“ Владимира Хашига, Сперцяна, Ндонга и Ахмеда Айдамирова (гендиректор „Ахмата“. — NEWS.ru), в котором указано, что удалось достичь примирения между всеми участниками. Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан», — сказал Григорьянц.

Несмотря на урегулирование вопроса, 17 октября Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года».

«В сложившейся ситуации не считаем уместным оставить футболиста „Краснодара“ в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета», — заявили организаторы мероприятия.

В итоге награду получил полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой.

