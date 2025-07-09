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09 июля 2025 в 02:57

Полиция задержала арбитра по подозрению в помощи футбольному клубу

Полиция задержала арбитра Головко из-за решающего матча «Торпедо» в Первой лиге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный арбитр Богдан Головко был задержан полицией, передает РБК. Его подозревают в преднамеренной ошибке в пользу московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КАМАЗа» из Набережных Челнов.

Задержание проведено сотрудниками МВД при содействии Российского футбольного союза (РФС). Головко грозит до семи лет лишения свободы по статье 184 УК РФ, касающейся оказанию противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

В ходе матча «Торпедо» — «КАМАЗ» судья дважды не назначил пенальти в ворота москвичей в спорных эпизодах. Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела оба случая: в одном признала решение арбитра правильным, во втором — ошибочным. Итоговый счет 1:1 позволил «Торпедо» напрямую выйти в Российскую премьер-лигу.

Ранее футбольный клуб «Челси» выразил официальные соболезнования в связи с гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. В сообщении клуба говорится, что известие о смерти игрока «Ливерпуля» и его родственника глубоко потрясло весь коллектив.

До этого известный португальский футболист Криштиану Роналду разместил в соцсетях эмоциональное прощание с коллегой по сборной Диогу Жотой. В своем посте спортсмен поддержал семью нападающего, отметив, что свадьба футболиста состоялась всего 10 дней назад.

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