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03 июля 2025 в 21:43

«Мы опустошены»: в «Челси» отреагировали на гибель Диогу Жоты

Лондонский «Челси» назвал трагедией гибель футболиста Диогу Жоты и его брата

Диогу Жота Диогу Жота Фото: Oliver Kaelke/Global Look Press

Лондонский «Челси» опубликовал официальное соболезнование в связи с трагической гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. Новость о кончине игрока «Ливерпуля» и его родственника потрясла весь клуб.

Все в клубе опустошены известием о трагической кончине Диогу и его брата. Наши мысли с их семьей, друзьями, — говорится в сообщении в социальной сети Х.

Жота, ранее выступавший за «Челси», включая молодежные команды, и его брат ушли из жизни при трагических обстоятельствах. Известие стало тяжелым ударом для всех, кто знал молодых людей.

Футболист погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. Автомобиль Lamborghini, в котором Жота ехал со своим родственником, съехал в кювет из-за лопнувшей шины и загорелся.

Минута молчания в память о погибшем в ДТП футболисте сборной Португалии и английского «Ливерпуля» будет объявлена 3 и 4 июля. Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), память футболиста почтят перед матчами ЧЕ среди женских команд.

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