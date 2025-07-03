«Мы опустошены»: в «Челси» отреагировали на гибель Диогу Жоты Лондонский «Челси» назвал трагедией гибель футболиста Диогу Жоты и его брата

Лондонский «Челси» опубликовал официальное соболезнование в связи с трагической гибелью своего бывшего игрока Диогу Жоты и его брата. Новость о кончине игрока «Ливерпуля» и его родственника потрясла весь клуб.

Все в клубе опустошены известием о трагической кончине Диогу и его брата. Наши мысли с их семьей, друзьями, — говорится в сообщении в социальной сети Х.

Жота, ранее выступавший за «Челси», включая молодежные команды, и его брат ушли из жизни при трагических обстоятельствах. Известие стало тяжелым ударом для всех, кто знал молодых людей.

Футболист погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласиос-де-Санабрия. Автомобиль Lamborghini, в котором Жота ехал со своим родственником, съехал в кювет из-за лопнувшей шины и загорелся.

Минута молчания в память о погибшем в ДТП футболисте сборной Португалии и английского «Ливерпуля» будет объявлена 3 и 4 июля. Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), память футболиста почтят перед матчами ЧЕ среди женских команд.