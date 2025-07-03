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03 июля 2025 в 12:02

Появились детали смертельного ДТП с игроком «Ливерпуля»

Автомобиль с нападающим «Ливерпуля» вылетел с дороги и загорелся

Диогу Жота Диогу Жота Фото: JoÃƒÂ£o Bravo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобиль с нападающим «Ливерпуля» Диогу Жота вылетел с дороги, перевернулся и загорелся в Испании, передает спортивная газета Marca. В результате ДТП футболист погиб, ему было 28 лет. В момент аварии в машине также находился брат спортсмена.

Жота разбился на 65-м километре трассы А-52 на западе Испании. Все произошло в 00:40 по местному времени, — сказано в сообщении.

Футболист был женат на Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались с 2013 года. У них трое детей, одному из которых недавно исполнился год. Накануне Жота выкладывал фотографии и видео со свадьбы в своих соцсетях.

До этого стало известно о гибели 26-летнего Артема Калмыкова во время футбольного матча в Подмосковье. Инцидент случился в Подольске в рамках соревнований лиги B-3 чемпионата Московской области.

Ранее сообщалось, что бывший капитан и нападающий клуба НХЛ «Детройт» Алекс Дельвеккио скончался в возрасте 93 лет. За время карьеры он трижды выиграл кубок Стэнли и был введен в Зал хоккейной славы в Торонто в 1977 году.

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