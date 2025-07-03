Память футболиста Жоты почтят перед матчами женского чемпионата Европы

Минута молчания в память о погибшем в ДТП футболисте сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоте и его брате Андре будет объявлена 3 и 4 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Память футболиста почтят перед матчами чемпионата Европы среди женских команд.

УЕФА объявляет, что на всех сегодняшних и завтрашних матчах женского чемпионата Европы будет организована минута молчания в память об игроках, — сообщили в пресс-службе.

В Союзе заявили, что в европейском футбольном сообществе глубоко опечалены известием о гибели спортсмена и его брата.

Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль Lamborghini, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет из-за лопнувшей шины и загорелся.

Футболист играл за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе мерсисайдцев он стал чемпионом и обладателем кубка Англии, а также двукратным обладателем кубка Английской лиги. Также он играл за «Атлетико», «Порту», «Вулверхэмптон». В составе сборной Португалии Жота дебютировал в 2020 году. В сборной Португалии Жота провел 49 матчей и забил 14 мячей, дважды победив в Лиге Наций.