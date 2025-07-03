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03 июля 2025 в 13:14

Раскрыта причина гибели звезды «Ливерпуля»

Футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП из-за лопнувшей шины

Диогу Жота Диогу Жота Фото: Paul Terry/IMAGO/Global Look Press

Авария, в результате которой погиб португальский футболист Диогу Жота, произошла из-за лопнувшей шины, сообщает Гражданская гвардия Испании в соцсети X. Отмечается, что в Lamborghini в момент ДТП находился футболист вместе со своим братом.

После случившегося автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Оба мужчины скончались на месте.

Полтора месяца назад Жота вместе с «Ливерпулем» стал чемпионом Англии, а затем выиграл Лигу наций в составе сборной Португалии. Кроме того, он женился около недели назад.

О гибели 28-летнего Жоты стало известно 3 июля. Авария произошла на 65-м километре трассы А52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Он ехал на машине вместе со своим 26-летним братом Андре.

Экс-игрок «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что ему очень жаль, когда такие молодые футболисты, как Диогу Жота, уходят из жизни. По его словам, форвард выступал на высоком уровне.

До этого стало известно о гибели 26-летнего Артема Калмыкова во время футбольного матча в Подмосковье. Инцидент случился в Подольске в рамках соревнований лиги B-3 чемпионата Московской области.

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