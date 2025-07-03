Футболист «Ливерпуля» погиб в автокатастрофе

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в результате ДТП, сообщает издание Marca. Футболисту было 28 лет.

Авария произошла на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет и загорелся.

Известно, что 22 июня футболист женился на Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались с 2013 года. У них трое детей, одному из которых недавно исполнился год. Накануне Жота выкладывал фотографии и видео со свадьбы в своих соцсетях

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе мерсисайдцев он стал чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также он играл за «Атлетико», «Порту», «Вулверхэмптон». В составе сборной Португалии Жота дебютировал в 2020 году. В сборной Португалии Жота провел 49 матчей и забил 14 мячей, дважды победив в Лиге Наций.

Ранее воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА и его сотрудник Георгий Кодзаев ушел из жизни в возрасте 27 лет. Молодой человек умер после продолжительной болезни. По словам представителей ЦСКА, Кодзаев был профессионалом и верным товарищем.