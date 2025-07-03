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03 июля 2025 в 13:02

«Трагедия в футбольной семье»: Булыкин о смерти игрока «Ливерпуля» Жоты

Булыкин назвал смерть Жоты трагедией в большой футбольной семье

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очень жаль, когда такие молодые футболисты, как нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота, уходят из жизни, заявил NEWS.ru экс-игрок «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин. По его словам, форвард выступал на высоком уровне.

Очень жаль, когда молодые футболисты уходят из жизни. Его брат тоже погиб, поэтому вдвойне печальнее. У Жоты было много хороших матчей. Он играл на высоком уровне как в «Ливерпуле», так и в сборной. Это трагедия в большой футбольной семье, не только португальской, — сказал Булыкин.

Жота погиб в результате ДТП. Футболисту было 28 лет. Авария произошла на 65-м километре трассы А52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет и загорелся.

22 июня футболист женился на Руте Кардозо, с которой они учились в одной школе и встречались с 2013 года. У них трое детей, одному из которых недавно исполнился год. Накануне Жота выкладывал фотографии и видео со свадьбы в своих соцсетях

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