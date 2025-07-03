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03 июля 2025 в 14:54

«Будем скучать»: Роналду посвятил душераздирающий пост погибшему товарищу

Роналду выразил соболезнования семье погибшего в ДТП футболиста Жоты

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Global Look Press

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) душераздирающий пост, в котором простился с товарищем по сборной Диогу Жотой и его братом Андре Силвой. Спортсмен выразил соболезнования семье Жоты, чья свадьба состоялась всего 10 дней назад.

Только что мы были вместе в сборной, только что ты сыграл свадьбу. Выражаю свои соболезнования твоей жене и детям — я знаю, ты всегда будешь с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам, — написал он.

О гибели 28-летнего Жоты стало известно 3 июля. Авария произошла на 65-м километре трассы А52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Он ехал на машине вместе со своим 26-летним братом Андре.

По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшей шины. После случившегося автомобиль Lamborghini вылетел кювет и загорелся. Оба мужчины скончались на месте.

За 10 дней до ДТП игрок сборной Португалии по футболу и британского клуба «Ливерпуль» сыграл свадьбу. Супругой футболиста стала мать троих его детей Руте Кардозу.

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