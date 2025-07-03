Погибший футболист «Ливерпуля» Диогу Жота за 10 дней до ДТП сыграл свадьбу

Погибший в ДТП игрок сборной Португалии по футболу и британского клуба «Ливерпуль» Диогу Жота за 10 дней до смерти сыграл свадьбу. Супругой футболиста стала мать троих его детей Рута Кардозо, следует из публикаций спортсмена в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Жота и Кардозо учились в одной школе и встречались с 2013 года. У них трое детей, одному из которых недавно исполнился год.

Жота погиб в возрасте 28 лет в результате ДТП на 65-м километре трассы А-52, недалеко от муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль Lamborghini, в котором Жота ехал со своим 26-летним братом Андре, съехал в кювет из-за лопнувшей шины и загорелся.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе мерсисайдцев он стал чемпионом и обладателем кубка Англии, а также двукратным обладателем кубка Английской лиги. Также он играл за «Атлетико», «Порту», «Вулверхэмптон». В составе сборной Португалии Жота дебютировал в 2020 году. В сборной Португалии Жота провел 49 матчей и забил 14 мячей, дважды победив в Лиге Наций.

Экс-игрок «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что ему очень жаль, когда такие молодые футболисты уходят из жизни. По его словам, форвард выступал на высоком уровне.