17 октября 2025 в 17:49

Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала

Сперцяна исключили из номинантов на «Джентльмен года» после расистского скандала

Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», которая регулярно вручается за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Вероятно, это произошло из-за расисткого скандала в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат».

Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. В сложившейся ситуации не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета, — говорится в заявлении оргкомитета.

После отстранения Сперцяна лидером премии стал Андрей Мостовой из «Зенита». Его главные преследователи — Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо» и Станислав Агкацев из «Краснодара».

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА завершится вничью. Он отметил, что армейцам будет непросто без Мойзеса и Игоря Акинфеева.

РПЛ
футбол
спорт
Краснодар
расизм
