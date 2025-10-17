Сперцяна исключили из премии «Джентльмен года» после расистского скандала Сперцяна исключили из номинантов на «Джентльмен года» после расистского скандала

Полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна исключили из числа номинантов на премию «Джентльмен года», которая регулярно вручается за честную игру, благородство и примерное поведение футболистов. Вероятно, это произошло из-за расисткого скандала в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Чемпионат».

Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. В сложившейся ситуации не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена. Уверены, что сам игрок и отдавшие ему свои голоса болельщики с пониманием отнесутся к решению оргкомитета, — говорится в заявлении оргкомитета.

После отстранения Сперцяна лидером премии стал Андрей Мостовой из «Зенита». Его главные преследователи — Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо» и Станислав Агкацев из «Краснодара».

