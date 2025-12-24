«Родина» и «Енисей» играют, несмотря на треснувший лед Хоккейный матч в Кирове проходит вопреки опасениям о состоянии льда

Матч чемпионата России по хоккею с мячом между кировской «Родиной» и красноярским «Енисеем» проходит в Кирове, несмотря на сообщения о повреждении льда, рассказали в пресс-службе «Енисея». Ранее спортивный директор клуба Сергей Ломанов заявлял, что игра невозможна из-за глубоких трещин на льду, которые были выявлены во время утренней раскатки.

В настоящее время счет составляет 6:4. Во время игры защитник «Енисея» Владимир Власюк получил сильный ушиб.

Ранее арбитр, обслуживающий матч Континентальной хоккейной лиги, принес извинения тренеру ярославского «Локомотива» Бобу Хартли за оскорбление. Причина — судья забыл выключить микрофон и нецензурно высказался о наставнике.

До этого казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уточняется, что это пятая победа в шести последних матчах в КХЛ, единственное поражение команда потерпела 5 декабря — от «Салавата Юлаева» (1:4). Встреча состоялась в Казани в присутствии 8419 зрителей.