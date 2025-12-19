Арбитр КХЛ обратился к тренеру «Локомотива» после скандала с матом Арбитр КХЛ принес извинения тренеру «Локомотива» Хартли за оскорбления

Арбитр, обслуживающий матч Континентальной хоккейной лиги, принес извинения тренеру ярославского «Локомотива» Бобу Хартли за оскорбление, сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату». Накануне судья забыл выключить микрофон и нецензурно высказался о наставнике.

Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принес извинения, — подчеркнули в КХЛ.

Отмечалось, что во втором периоде один из рефери, используя нецензурные слова на английском языке, сообщил коллегам о диалоге с Хартли. В своей речи арбитр отметил, что «деда трясет» и что он не знает, что сказать. Матч завершился победой «Локомотива» в серии буллитов со счетом 2:1.

