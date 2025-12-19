Судья нецензурно выругался в микрофон во время матча КХЛ

Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА нецензурно выругался в микрофон во время игры. Эпизод попал в трансляцию встречи. Встречу обслуживали главные арбитры Виктор Бирин и Сергей Морозов, а также линейные – Максим Куприянов и Ярослав Париков.

Во втором периоде один из рефери пообщался с главным тренером «Локомотива», 65-летним Бобом Хартли. Канадский специалист возмущался зафиксированным пробросом. После этого судья, используя нецензурные слова на английском языке, сообщил коллегам о диалоге с Хартли, забыв выключить микрофон, которым оснащена его экипировка. В своей речи арбитр отметил, что «деда трясет», и он не знает, что сказать. Матч завершился победой «Локомотива» в серии буллитов со счетом 2:1.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что в России хоккей, а не футбол является спортом номер один. По его словам, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня. Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить число зрителей на трибунах.