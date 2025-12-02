Фетисов назвал спорт номер один в России Фетисов: хоккей является спортом номер один в России

В России хоккей, а не футбол является спортом номер один, заявил двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, которые передает Sport24, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня.

Хоккей — спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня, массовость. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, — сказал Фетисов.

Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить количество зрителей на трибунах. Он также добавил, что сложно назвать футбол спортом номер один, когда стадионы практически пустуют почти на каждой игре.

Ранее Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.