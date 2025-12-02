Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 20:17

Фетисов назвал спорт номер один в России

Фетисов: хоккей является спортом номер один в России

Вячеслав Фетисов Вячеслав Фетисов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России хоккей, а не футбол является спортом номер один, заявил двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По его словам, которые передает Sport24, об этом свидетельствуют и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня.

Хоккей — спорт номер один. Тому есть критерии и оценка: и полные стадионы, и мегазвезды мирового уровня, массовость. Не знаю, по каким критериям все остальные оценивают, — сказал Фетисов.

Спортсмен сказал, что, возможно, у кого-то есть желание видеть футбол популярным видом спорта, но для этого потребуется проделать большую работу: повысить массовость, мастерство игроков и увеличить количество зрителей на трибунах. Он также добавил, что сложно назвать футбол спортом номер один, когда стадионы практически пустуют почти на каждой игре.

Ранее Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.

спорт
Россия
Вячеслав Фетисов
чемпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты последствия ДТП в Нижегородской области
Правительство Нидерландов сделало неожиданный шаг в отношении украинцев
Пенсионным накоплениям россиян нашли новое применение
Крупнейший китайский производитель отзывает тысячи машин из России
В России составили списки лыжников для участия в турнирах
Олимпийский чемпион потребовал исключить норвежцев из лыжных гонок
Дмитриев гулял с Уиткоффом в куртке с автографом Путина
Самарский футбольный клуб оказался должен почти 1 млрд рублей
ВСУ попытались атаковать российский регион
Стало известно, куда Уиткофф отправится после встречи с Путиным
Глава ЦБ назвала главный фактор адаптации России к санкциям
Рютте раскрыл, как НАТО будет решать вопрос Украины
Раскрыты жуткие подробности убийства ребенка кухонным топориком в Крыму
На Украине описали ситуацию на фронте для ВСУ
Военэксперт оценил филигранный удар российского БПЛА «Герань» в Вышгороде
Трамп сделал важное заявление о финансировании Украины
Простой и экономный рецепт закуски в лаваше: творог, огурец и специи
Лурье потребовала от ВС вернуть ей купленную у Долиной квартиру
НАТО предупредили о тонкой грани между миром и ядерной войной
Долина, поездки в Донбасс, дочь: как живет актриса Валентина Рубцова
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.