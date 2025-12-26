Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:58

В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского

Рябков назвал неадекватной рождественскую речь Зеленского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Рождественская речь президента Украины Владимира Зеленского говорит о неадекватности политического руководства страны, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью программе «60 минут». По его словам, такие заявления показывают, в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве.

Неадекватность подобного рода заявлений пронизывает и сам сигнал, если он там вообще есть, и говорит очень многое о том, на каком уровне и в каком эмоциональном состоянии принимаются решения в Киеве, — отметил Рябков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявлял, что скандальное рождественское обращение Зеленского указывает на приближающееся поражение ВСУ. По его мнению, таким образом политик стремится подготовить украинское население к решениям, которые могут вызвать неодобрение.

До этого стало известно, что во время рождественской речи Зеленский отметил, что украинцы издавна верили: если в ночь на Рождество рассказать небесам о своей мечте, то она обязательно сбудется. Он также упомянул о единстве нации, назвал россиян «безбожниками» и выразил мнение, что у них нет ничего общего с христианством и «чем-то человеческим». Свое выступление он дополнил пожеланием смерти.

