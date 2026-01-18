Погода в Москве в понедельник, 19 января: ждать ли сильных ветров и снега

В Москве и Московской области завтра, 19 января, ожидаются осадки в виде снега и порывы ветра до 10 м/с, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 19 января

В Москве завтра, 19 января, ожидается небольшой снег, порывистый ветер и гололедица.

«19 января ночью облачно, небольшой снег. Температура в Москве ночью — от −11 до −9 градусов, по области — от −14 до −9 градусов. Днем местами небольшой снег. Температура днем в Москве — от −6 до −4 градусов, по области — от −9 до −4 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с. Гололедица», — уточнили в Гидрометцентре РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в понедельник в российской столице прогнозируется довольно пасмурная погода.

«На Крещение под влиянием теплого атмосферного фронта прогнозируется пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер западный, 3–8 м/с. Температура воздуха в Москве ночью — от −9 до −6 градусов, по области — от −11 до −6 градусов. Днем в столице — от −6 до −3 градусов, в Подмосковье — от −7 до −2 градусов», — уточнил метеоролог.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 19 января

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 января в Санкт-Петербурге ожидаются осадки в виде снега.

«19 января будет облачная погода. Ночью местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный слабый. Температура воздуха ночью — от −4 до −2 градусов. Температура днем — от −2 до 0 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что сейчас в регион пришло небольшое потепление, но в середине следующей недели вернутся морозы.

«Впереди два теплых дня с температурой 19 и 20 января в Санкт- Петербурге от −3 до −1 градуса. Облаков очень много, так что какой-то слабый снег все равно будет лететь. Но сейчас уже точно можно говорить не об этом, а о предстоящем похолодании с середины следующей недели. Сибирский антициклон все же приходит в наш регион и приносит с востока достаточно серьезные морозы. Понижение температуры воздуха начинается со среды, продолжится в четверг, а потом уже установится морозная погода. Понижение температуры воздуха даже в Санкт-Петербурге ожидается от −15 до −5 градусов, уже в ночь на 23 января температура начнет приближаться к −20 градусам и в дальнейшем будет сохраняться в этих пределах», — сообщил метеоролог.

