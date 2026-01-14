Порывистый ветер и холод до −20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Последняя декада января в Москве будет соответствовать климатической норме, но принесет москвичам как заметное похолодание, так и кратковременное потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 января, ждать порывистого ветра и холода до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По предварительным данным метеорологических центров, 20 и 21 января ожидаются в Москве морозными. Во вторник, 20 января, температура утром составит около −8 градусов, а ночью опустится до −11 градусов. Среда, 21 января, станет немного холоднее. Утром прогнозируется −8 градусов, а ночью до −14 градусов. Ощущаться мороз будет сильнее из-за легкого северо-западного ветра. В эти дни стоит ожидать преимущественно облачной погоды.

В четверг, 22 января, утром температура опустится до −15 градусов, а ночью — до −16 градусов, при этом из-за ветра будет ощущаться как −22 градуса. В пятницу, 23 января, морозы немного ослабнут, но останутся существенными. Днем — от −9 до −11 градусов, ночью до −13 градусов. Наиболее резкое ночное похолодание ожидается в ночь на субботу, 24 января, когда столбик термометра может опуститься до −23 градусов. С воскресенья, 25 января, температура начнет постепенно повышаться, хотя ночи останутся морозными. Ожидается, что утром будет −14 градусов, а ночью до −23 градусов.

В последние дни января прогнозируется возвращение к более мягкой для этого времени года погоде. В понедельник, 26 января, дневная температура может подняться до −4 градусов. Последующие дни, согласно текущим моделям, обещают быть пасмурными с небольшим снегом и температурным фоном около −5 градусов. В последний день месяца, 31 января, ожидается облачная погода с осадками в виде снега.

Таким образом, в российской столице в конце января ожидается холод до −20 градусов, но порывистого ветра не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

В Санкт-Петербурге с 20 по 22 января будут стоять умеренные морозы. Дневная температура составит от −6 до −8 градусов, ночная — от −7 до −9 градусов. Погода будет пасмурной с периодическими снегопадами.

Однако уже к середине периода, с 23 по 24 января, ожидается заметное усиление морозов. Согласно прогнозу, ночная температура может опуститься до −15 градусов, а из-за восточного ветра, дующего со скоростью 3–4 м/с, будет ощущаться как −19 градусов. В эти дни небо временами будет ясным.

Перелом наметится ближе к последним числам января. Начиная с 26 числа предварительные прогнозы предсказывают значительное потепление в Северной столице. Ожидается, что дневная температура вернется к −2 градусам, а ночная будет колебаться в районе −5 градусов. Этот период, вероятно, будет сопровождаться облачной погодой и снегопадами.

