Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 18:54

Порывистый ветер и холод до −20? Погода в Москве в конце января: чего ждать

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Последняя декада января в Москве будет соответствовать климатической норме, но принесет москвичам как заметное похолодание, так и кратковременное потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 20 по 31 января, ждать порывистого ветра и холода до −20 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце января

По предварительным данным метеорологических центров, 20 и 21 января ожидаются в Москве морозными. Во вторник, 20 января, температура утром составит около −8 градусов, а ночью опустится до −11 градусов. Среда, 21 января, станет немного холоднее. Утром прогнозируется −8 градусов, а ночью до −14 градусов. Ощущаться мороз будет сильнее из-за легкого северо-западного ветра. В эти дни стоит ожидать преимущественно облачной погоды.

В четверг, 22 января, утром температура опустится до −15 градусов, а ночью — до −16 градусов, при этом из-за ветра будет ощущаться как −22 градуса. В пятницу, 23 января, морозы немного ослабнут, но останутся существенными. Днем — от −9 до −11 градусов, ночью до −13 градусов. Наиболее резкое ночное похолодание ожидается в ночь на субботу, 24 января, когда столбик термометра может опуститься до −23 градусов. С воскресенья, 25 января, температура начнет постепенно повышаться, хотя ночи останутся морозными. Ожидается, что утром будет −14 градусов, а ночью до −23 градусов.

В последние дни января прогнозируется возвращение к более мягкой для этого времени года погоде. В понедельник, 26 января, дневная температура может подняться до −4 градусов. Последующие дни, согласно текущим моделям, обещают быть пасмурными с небольшим снегом и температурным фоном около −5 градусов. В последний день месяца, 31 января, ожидается облачная погода с осадками в виде снега.

Таким образом, в российской столице в конце января ожидается холод до −20 градусов, но порывистого ветра не прогнозируется.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце января

В Санкт-Петербурге с 20 по 22 января будут стоять умеренные морозы. Дневная температура составит от −6 до −8 градусов, ночная — от −7 до −9 градусов. Погода будет пасмурной с периодическими снегопадами.

Однако уже к середине периода, с 23 по 24 января, ожидается заметное усиление морозов. Согласно прогнозу, ночная температура может опуститься до −15 градусов, а из-за восточного ветра, дующего со скоростью 3–4 м/с, будет ощущаться как −19 градусов. В эти дни небо временами будет ясным.

Перелом наметится ближе к последним числам января. Начиная с 26 числа предварительные прогнозы предсказывают значительное потепление в Северной столице. Ожидается, что дневная температура вернется к −2 градусам, а ночная будет колебаться в районе −5 градусов. Этот период, вероятно, будет сопровождаться облачной погодой и снегопадами.

Читайте также:

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Игоря Золотовицкого

Магнитные бури сегодня, 14 января: что завтра, нервозности, апатия, боли

Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем

погода
новости
Москва
синоптики
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский намекнул на расширение мобилизации на Украине
Фон дер Ляйен посчитала траты ЕС на Украину с начала кризиса
США могут вторгнуться в Иран в ближайшие сутки
Развод с Разумовской, новая любовь, мнение об СВО: как живет Артем Карасев
МИД вызвал временную поверенную в делах Британии
Огненный ад для ВСУ, наступление на Харьков, выселение Долиной: что дальше
Эксперт рассказал, как сэкономить на обслуживании банковских карт
В Китае сравнили военную мощь России и США
Проверено на внуках — этот рецепт оладий нравится всем без исключения
В местах поиска экс-главы «Уралкалия» найдено тело человека
Готовлю плов, как мой дед: в чугунном казане на обычной плите
Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена
«Скажу маме, что изнасиловали»: тинейджера посадили на 10 лет
Загитова раскрыла, что мешает достичь успехов в фигурном катании
Крыша дома культуры в российском селе рухнула из-за влаги и помета
На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
Астроном допустил столкновение нового астероида с Землей в ближайшее время
«Варварское нападение»: в МИД осудили атаку Украины на гражданские суда
Госдеп уточнил визовые ограничения для россиян
Завещание, отказ прощать Ивлееву, двое детей: как живет блогер Ида Галич
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.