Магнитные бури сегодня, 14 января: что завтра, нервозности, апатия, боли

Сегодня, 14 января, ожидается слабая магнитная буря, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?
Что известно о магнитных бурях 14 и 15 января
По данным экспертов ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.
«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 34%. За последние три часа магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии», — уточнили ученые.
Также специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что темп формирования геомагнитных возмущений и бурь за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года.
«Из первых 13 дней года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета, то есть 62% (статистика здесь и далее приводится по московскому времени). В прошедшем, 2025 году эта цифра составляла 169 из 365 дней, то есть 46%, что уже было рекордным значением с 2005 года. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями (23%) против 69 из 365 (18%) в прошлом году. Рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, которая, как считается, прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029–2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра, который, в свою очередь, воздействует на магнитное поле Земли», — сообщили они.
Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 15 января, на Земле магнитной бури не ожидается.
Кто страдает от влияния магнитной бури, советы врачей
Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.
«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.
Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.
«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.
