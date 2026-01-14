Магнитные бури сегодня, 14 января: что завтра, нервозности, апатия, боли

Сегодня, 14 января, ожидается слабая магнитная буря, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 14 и 15 января

По данным экспертов ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 31%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойной магнитосферы — 34%. За последние три часа магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии», — уточнили ученые.

Также специалисты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН рассказали, что темп формирования геомагнитных возмущений и бурь за первые 13 дней января превысил показатели предыдущего, 2025 года.

«Из первых 13 дней года восемь оказались окрашены в желтые и красные цвета, то есть 62% (статистика здесь и далее приводится по московскому времени). В прошедшем, 2025 году эта цифра составляла 169 из 365 дней, то есть 46%, что уже было рекордным значением с 2005 года. Кроме того, с начала года было уже три дня с магнитными бурями (23%) против 69 из 365 (18%) в прошлом году. Рост числа магнитных бурь наблюдается на фоне снижения общей солнечной активности, которая, как считается, прошла свой пик в 2024 году и в настоящее время движется к минимуму, ожидаемому в 2029–2030 годах. Основной причиной магнитных бурь является исключительно большое число корональных дыр, приводящих к возмущениям солнечного ветра, который, в свою очередь, воздействует на магнитное поле Земли», — сообщили они.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 15 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто страдает от влияния магнитной бури, советы врачей

Кардиолог Андрей Кондрахин порекомендовал метеозависимым людям избегать физического и эмоционального напряжения в указанные дни, а также соблюдать нормальный режим сна. По его словам, влияние природных явлений также сильно ощущают пациенты с почечными заболеваниями.

«Самое сложное для организма — это когда его внутренние настройки и настройки внешней среды начинают претерпевать изменения. Если идет магнитная буря и мы еще дополнительно нагружаем сами себя, то наше самочувствие может ухудшиться, мы можем эту бурю сильнее почувствовать», — пояснил специалист.

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко советует в период сильных геомагнитных колебаний отказаться от физических нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала медик.

