Врач рассказала, как пережить магнитную бурю Терапевт Тимощенко: пережить магнитную бурю поможет здоровый сон

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Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю, заявила в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Она порекомендовала временно воздержаться от физических и умственных нагрузок и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе. Специалист отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники.

Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки, — сказала врач.

Магнитная буря, по прогнозам, пройдет с 22 по 26 ноября. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев ранее сравнил влияние этого явления на человека с воздействием магнита на электрический провод. Процессы в мозге связаны с электрическими импульсами, поэтому при сильном геомагнитном возмущении человек может испытывать усталость и сонливость, объяснил специалист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь следует придерживаться трех правил: обеспечить себе щадящий график с достаточной продолжительностью сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе, алкоголь, жареное и мучное.