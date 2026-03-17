В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере

В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере ФСБ: более 700 дел возбуждено по хищениям в оборонной сфере в 2025 году

Предотвращенный ущерб от возможных хищений средств предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2025 году превысил 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в ФСБ России. Возбуждено более 700 уголовных дел.

Всего в 2025 году возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 лиц. Предотвращен ущерб на сумму более 30 млрд рублей, в федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 млрд рублей, — сказал сотрудники ФСБ.

В службе отметили, что на фоне роста финансирования оборонных предприятий увеличились риски экономических и коррупционных правонарушений. В связи с этим ФСБ усилила работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с распределением средств в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Москве арестованы двое руководителей коммерческих компаний по делу о хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что коммерсанты «ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения».