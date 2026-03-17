Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 10:34

В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере

ФСБ: более 700 дел возбуждено по хищениям в оборонной сфере в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Предотвращенный ущерб от возможных хищений средств предприятий оборонно-промышленного комплекса России в 2025 году превысил 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в ФСБ России. Возбуждено более 700 уголовных дел.

Всего в 2025 году возбуждено более 700 уголовных дел, осуждены более 200 лиц. Предотвращен ущерб на сумму более 30 млрд рублей, в федеральный бюджет и организациям ОПК возвращено около 10 млрд рублей, — сказал сотрудники ФСБ.

В службе отметили, что на фоне роста финансирования оборонных предприятий увеличились риски экономических и коррупционных правонарушений. В связи с этим ФСБ усилила работу по выявлению и пресечению преступлений, связанных с распределением средств в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее в ФСБ России сообщили, что в Москве арестованы двое руководителей коммерческих компаний по делу о хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что коммерсанты «ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения».

хищения
ФСБ
ОПК
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине представили финальные условия для вступления в Евросоюз
Путин раскрыл, от чего во многом зависит технологическое лидерство России
«Будут выжигать все»: политолог указал на риски планов США по острову Харк
Доллар побил октябрьский рекорд
«Ничего криминального»: Тарасова об уходе фигуристов Плющенко к Тутберидзе
В Иране высмеяли планы Трампа по избранию нового лидера республики
В Иране заявили о военном положении в Ормузском проливе
Еще одна страна заинтересовалась покупкой российской нефти
Раскрыта причина распространения заболеваний скота под Новосибирском
«Останется на совести каждого»: Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко
Стоматолог назвал серьезные последствия потери всего одного зуба
Пели гимн на весь аэропорт: яркие фото встречи российских паралимпийцев
Столкновение УАЗа и самосвала на производстве привело к массовой трагедии
В Венгрии предложили радикальный шаг по России
«В носу подростка вырос зуб»: московские врачи провели уникальную операцию
Чемпион Бугаев рассказал об отношениях между соперниками на Паралимпиаде
Убит лидер иранского народного ополчения
«Искандер» разнес авиабазу с F-16, Харьков погас: удары по Украине 17 марта
«Плевок» Солнца обернулся масштабной магнитной бурей
Венгрия добилась принятия иска против антироссийского запрета ЕС
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.