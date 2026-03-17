17 марта 2026 в 10:14

В Москве арестованы фигуранты дела о хищении 460 млн рублей у ОПК

В Москве арестованы двое руководителей коммерческих компаний по делу о хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Федеральной службой безопасности во взаимодействии с Министерством внутренних дел выявлена и пресечена противоправная деятельность руководителей двух коммерческих организаций, подозреваемых в хищении более 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса России, — отметили в ФСБ.

Установлено, что коммерсанты «ввели в заблуждение представителей предприятий ОПК с целью хищения денежных средств, предназначенных для производства особо востребованных образцов вооружения». Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в розыск объявили предпринимателя с гражданством России и Китая, который проходит по делу о мошенничестве, связанному с экс-заместителем директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» при поставках средств защиты для Минобороны России. Речь идет о бизнесмене Никите Толчанове.

