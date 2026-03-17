Живодеры массово убили собак, которых собирались отправить в семьи

В Махачкале волонтеры обнаружили около 10-ти мертвых собак у загородного рынка, передает Telegram-канал Mash Gor. По словам волонтера Сюзанны, все животные уже имели хозяев — им были найдены добрые руки. Но нашлись те, кто решил, что хвостатым не место в этом мире.

Активисты обратились в правоохранительные органы, но полицейские так и не прибыли на место инцидента. Граждане пытаются самостоятельно разыскать виновных.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске с начала марта было зафиксировано несколько случаев отравления собак: уже погибли три животных. По предварительным данным, собаки съели на улице свертки с фаршем, в который могли быть добавлены крысиный яд или изониазид — токсичный для животных противотуберкулезный препарат. Среди жертв — бигль по кличке Грейси, которая умерла на глазах у своего 11-летнего хозяина. Владельцы пострадавших собак утверждают, что от действий догхантеров могли пострадать не менее 10 животных.