Глава Пентагона пропустит встречу по оружию для Украины Politico: Хегсет не приедет на встречу группы по поставкам оружия Украине

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу «Рамштайна» — контактной группы по поставкам оружия Украине, — которая состоится на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на источники. Вместо него на онлайн-встрече будет присутствовать руководитель департамента политики Пентагона Элбридж Колби.

Это уже не первый случай, когда глава американского военного ведомства не участвует в мероприятии. В феврале его также заменял Колби. О причинах отсутствия Хегсета не сообщается.

Ранее победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр выступил против поставок вооружений Украине и ускоренного вступления Киева в Европейский союз. Политик при этом намерен поддерживать конструктивный диалог с Брюсселем и, по оценкам аналитиков, может снять блокировку с кредитной программы для Украины примерно на €90 млрд.

До этого профессор Джон Миршаймер сообщил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине вооружения после истощения собственных запасов, которые, по его словам, были израсходованы в ходе конфликта с Ираном. По его словам, передача Киеву столь значимых видов вооружений и техники — наименее желательный сценарий для Вашингтона.