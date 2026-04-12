Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия Профессор Миршмайер: США не станут передавать оружие Украине после войны в Иране

США не станут передавать Украине оружие после того, как их собственные запасы были истощены после войны с Ираном, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену на YouTube-канале. По его словам, передача Киеву столь ценных вооружений и военной техники — это последнее, чего хочется Вашингтону.

Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет, — считает Миршмайер.

По его мнению, Россия готовится начать масштабное наступление, а Украина в это время пребывает «в отчаянном положении». Он подчеркнул, что при полном крахе Украины президент США Дональд Трамп просто переложит всю ответственность на Европу.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Запад может передать Украине ядерное оружие, а после этого заявить, что Киев сам купил его у международных террористов. По его словам, Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.