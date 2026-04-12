12 апреля 2026 в 07:22

Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия

Профессор Миршмайер: США не станут передавать оружие Украине после войны в Иране

Фото: Hun Chustine Minoda/Keystone Press Agency/Global Look Press
США не станут передавать Украине оружие после того, как их собственные запасы были истощены после войны с Ираном, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Гленну Диесену на YouTube-канале. По его словам, передача Киеву столь ценных вооружений и военной техники — это последнее, чего хочется Вашингтону.

Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдет, — считает Миршмайер.

По его мнению, Россия готовится начать масштабное наступление, а Украина в это время пребывает «в отчаянном положении». Он подчеркнул, что при полном крахе Украины президент США Дональд Трамп просто переложит всю ответственность на Европу.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Запад может передать Украине ядерное оружие, а после этого заявить, что Киев сам купил его у международных террористов. По его словам, Зеленский с высокой долей вероятности применит такое вооружение, если оно попадет к нему в руки.

Японский зоопарк заговорил о минусах популярности макаки Панча
Несколько человек госпитализированы после ДТП с автобусом и фурой
ЦАХАЛ нанесла удар по Ливану перед началом переговоров
Несколько человек погибли в страшном ДТП с фурой
Стало известно, какая погода ждет Москву в начале недели
Кинолог разъяснил, можно ли угощать куличами собак
Появились подробности переговоров Ирана с США
ВСУ сорвали перемирие, героизм штурмовиков: новости СВО к утру 12 апреля
Аренда жилья в Москве: топ-10 районов с самыми дешевыми квартирами
«Фантазии больного террориста»: власти РФ оценили идею Зеленского с базами
Появилась информация о новом раунде переговоров США и Ирана
Парламентские выборы стартовали в Венгрии
В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков
«Это визит козла-провокатора»: Рогов о поездке Бориса Джонсона на Запорожье
Биография, тайный брак, слухи о зависимости: куда пропала Елена Корикова
Пакистан сделал заявление после провальных переговоров США и Ирана
Политолог из США развеял надежды Киева на получение американского оружия
В МИД Ирана указали на одну тревожную деталь в переговорах с США
МИД Ирана раскрыл подробности переговоров с США
Трампа уличили в демонстративном игнорировании переговоров с Ираном
Дальше
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

