В России заговорили о смене тактики на СВО после налета на Москву

В России заговорили о смене тактики на СВО после налета на Москву Полковник Сыртланов призвал к началу наступления на СВО после налета на Москву

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник Тимур Сыртланов призвал к активизации наступательных действий в зоне СВО после новой попытки ВСУ атаковать Москву. В интервью MK.RU он выразил мнение, что Киев при поддержке Европы будет только усиливать атаки на российские регионы.

Врага надо разбивать на его территории, а в тыловых регионах надо быть готовыми к отражению различных видов террористических атак, в том числе с воздуха. Необходимо продолжать наращивать работу в этом направлении, по противодействию данным видам угроз, и активизировать наступательные действия на всем фронте специальной военной операции, — считает Сыртланов.

Полковник полагает, что Украина активизировала удары беспилотников в преддверии Дня Победы, пытаясь сорвать парад на Красной площади. По его мнению, ключевая задача сейчас — не допустить жертв среди мирного населения.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны для атак на Москву с расстояния в 100 километров. По его словам, беспилотникам практически невозможно преодолеть несколько областей и противовоздушное кольцо столицы, чтобы долететь до цели с прежних позиций.