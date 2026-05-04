04 мая 2026 в 16:51

Германия начала подготовку к миссии в Ормузском проливе

Германия направила тральщик в Средиземное море для подготовки к миссии в Ормузе

Ормузский пролив
Германия направила в Средиземное море минный тральщик Fulda в рамках подготовки к возможной операции в районе Ормузского пролива, сообщает Kieler Nachrichten. Решение об участии в миссии пока не принято, оно требует одобрения парламента.

Уточняется, что корабль вышел с военно-морской базы в Киле на севере страны. Отправка состоялась около 15:00 по московскому времени. Экипаж судна насчитывает порядка 40 человек.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный удар по американскому патрульному катеру, который предпринял попытку пройти через Ормузский пролив. По информации агентства Fars, судно проигнорировало предупреждения иранских сил. В свою очередь источник Axios в американской администрации назвал эту информацию не соответствующей действительности.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Она будет носить гуманитарный характер.

