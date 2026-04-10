10 апреля 2026 в 16:03

Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом

Boeing KC-135R Stratotanker Boeing KC-135R Stratotanker Фото: Shutterstock/FOTODOM
Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем в районе острова Крит, сообщает РИА Новости. По информации источника, около 13:56 мск воздушное судно, возраст которого составляет 66 лет, активировало код 7700, используемый для информирования наземных служб об аварийной ситуации — отказе двигателя, разгерметизации салона или проблемах со здоровьем у кого-то на борту.

Примерно в 14:06 мск самолет летел на высоте 2 278 метров над уровнем моря со скоростью 519 километров в час, однако достаточно быстро терял высоту. Точной информации о его маршруте и целях полета на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что над Тегераном сбили американский истребитель, предположительно F-35. Воздушную цель поразили в западной части иранской столицы. Позже Корпус стражей Исламской революции заявил, что в течение двух часов также удалось уничтожить американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом.

До этого сообщалось, что американский истребитель F-16 совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в иранском воздушном пространстве. Пилот приземлился на авиабазе в западной части королевства. Позднее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило эти данные.

«Это бардак»: в Европе осудили Стармера после обвинения в адрес Путина
Черновик и чистовик в Telegram: что за тренд, подробности, как пользоваться
Россиянин убил знакомого на улице и спрятался на ферме
Защита Попова собирается обжаловать приговор
Москвича задержали за призывы к убийству президента России
«Чистая ложь»: экс-нардеп о намерении стран Ближнего Востока помогать Киеву
В Чехии оценили, может ли Венгрия отказаться от российских нефти и газа
Мощный взрыв во Владикавказе дошел до Следственного комитета
«Верните Столтенберга»: Рютте заподозрили в намерении «зализать» Трампа
Стармер обсудил с Трампом план коалиции по Ормузскому проливу
Герой России оценил риски провокаций ВСУ в пасхальное перемирие
Эксперт по труду рассказала о правах беременных и работающих матерей
В крупном ДТП погибли шесть человек, включая двоих детей
Крупнейшее мошенничество в истории? Что говорят о новых правилах WhatsApp
Всемирно известный теннисист может закончить карьеру на Олимпиаде‑2028
Слуцкий раскрыл, на что может пойти Киев во время пасхального перемирия
В российском регионе бушует мощный ураган
В Германии засуетились после принятия Путиным закона об отрицании геноцида
Полковник объяснил, почему Россия предложила Украине пасхальное перемирие
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

