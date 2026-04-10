Американский самолет-заправщик подал сигнал бедствия над Критом

Самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем в районе острова Крит, сообщает РИА Новости. По информации источника, около 13:56 мск воздушное судно, возраст которого составляет 66 лет, активировало код 7700, используемый для информирования наземных служб об аварийной ситуации — отказе двигателя, разгерметизации салона или проблемах со здоровьем у кого-то на борту.

Примерно в 14:06 мск самолет летел на высоте 2 278 метров над уровнем моря со скоростью 519 километров в час, однако достаточно быстро терял высоту. Точной информации о его маршруте и целях полета на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что над Тегераном сбили американский истребитель, предположительно F-35. Воздушную цель поразили в западной части иранской столицы. Позже Корпус стражей Исламской революции заявил, что в течение двух часов также удалось уничтожить американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Исфаханом.

До этого сообщалось, что американский истребитель F-16 совершил вынужденную посадку в Саудовской Аравии после повреждений, полученных в иранском воздушном пространстве. Пилот приземлился на авиабазе в западной части королевства. Позднее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило эти данные.