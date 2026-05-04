Аферисты женили россиянина и отправили его на СВО ради 5 млн рублей В Ярославле аферисты украли у участника СВО 5 млн рублей через фиктивный брак

В Ярославской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух местных жителей, которые, по версии следствия, похитили выплаты, полагающиеся участнику СВО, сообщила пресс-служба регионального управления СК. Злоумышленники реализовали преступный замысел через фиктивный брак.

По данным ведомства, фигуранты придумали схему для завладения деньгами военнослужащего после заключения им контракта. Они нашли местного жителя, у которого не было близких родственников, и убедили его фиктивно жениться на подобранной ими женщине. После регистрации брака мужчина подписал контракт и получил единовременные выплаты в размере 4,8 млн рублей. Впоследствии всей суммой завладели аферисты, которых в настоящее время заключили под стражу.

