02 мая 2026 в 08:00

Серийный маньяк из Любима захотел смягчения пожизненного наказания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Приговоренный к пожизненному сроку серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов пытался добиться через суд смягчения наказания, сообщает РИА Новости. Суд установил, что приговор от 2012 года был вынесен в соответствии с законодательством и каких-либо изменений, улучшающих положение осужденного, с тех пор не вносилось. В итоге Громову отказали.

Мужчину прозвали маньяком из Любима — города в Ярославской области. В разных регионах России в течение шести лет он убил троих своих сожительниц и мать одной из них. Позднее выяснилось, что Громов в середине 90-х был приговорен к 10 годам за убийство еще одной женщины.

Как отмечал в те годы Следственный комитет РФ, маньяк орудовал молотком, топором и портняжным шилом. После задержания он активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко. По данным источника, мужчина, на счету которого пять жертв, попал под обстрел со стороны ВСУ. Серийный убийца добровольно отправился на фронт в сентябре 2023 года, служил в отряде «Шторм Z», по состоянию здоровья его взяли в санитарно-эвакуационный взвод.

