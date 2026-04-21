Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 09:11

На СВО сгинул зеленоградский Чикатило, забивавший жертв молотком

SHOT: в зоне СВО погиб серийный убийца из Зеленограда Юрий Гриценко

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко погиб в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, мужчина, на счету которого пять жертв, попал под обстрел со стороны ВСУ, его тело удалось идентифицировать лишь недавно.

Серийный убийца добровольно отправился на фронт в сентябре 2023 года, служил в отряде «Шторм Z», по состоянию здоровья его взяли в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у Гриценко не осталось, поэтому его, вероятно, похоронят на территории ЛНР.

Гриценко — бывший милиционер, уволенный из органов за пьянство. Сначала он забил сковородкой проститутку, которая хотела его обокрасть. За первое убийство мужчину приговорили к девяти годам колонии, в 2000 году он вышел из мордовской колонии по УДО. После этого стал охотиться на жертв в зеленоградском лесопарке — подкрадывался сзади и бил молотком в висок.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы. Ангарский маньяк совершил серийные убийства в 1990–2010 годах, его жертвами стали более 80 человек. Для убийства Попков выбирал одиноких женщин среднего роста в возрасте от 15 до 28 лет.

Общество
Россия
СВО
маньяки
Зеленоград
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.