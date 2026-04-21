На СВО сгинул зеленоградский Чикатило, забивавший жертв молотком

Зеленоградский Чикатило Юрий Гриценко погиб в зоне спецоперации, сообщает Telegram-канал SHOT. Согласно его сведениям, мужчина, на счету которого пять жертв, попал под обстрел со стороны ВСУ, его тело удалось идентифицировать лишь недавно.

Серийный убийца добровольно отправился на фронт в сентябре 2023 года, служил в отряде «Шторм Z», по состоянию здоровья его взяли в санитарно-эвакуационный взвод. Родственников у Гриценко не осталось, поэтому его, вероятно, похоронят на территории ЛНР.

Гриценко — бывший милиционер, уволенный из органов за пьянство. Сначала он забил сковородкой проститутку, которая хотела его обокрасть. За первое убийство мужчину приговорили к девяти годам колонии, в 2000 году он вышел из мордовской колонии по УДО. После этого стал охотиться на жертв в зеленоградском лесопарке — подкрадывался сзади и бил молотком в висок.

Ранее сообщалось, что серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы. Ангарский маньяк совершил серийные убийства в 1990–2010 годах, его жертвами стали более 80 человек. Для убийства Попков выбирал одиноких женщин среднего роста в возрасте от 15 до 28 лет.