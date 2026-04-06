06 апреля 2026 в 11:17

Ангарского маньяка отправили отбывать пожизненный срок

Серийный убийца Попков убыл к месту отбывания пожизненного срока в Мордовию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, передает пресс-служба иркутской областной прокуратуры. Ангарский маньяк совершил серийные убийства в 1990–2010 годах, его жертвами стали более 80 человек.

В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия, — сказано в сообщении.

Попков для убийства выбирал одиноких женщин среднего роста в возрасте от 15 до 28 лет (реже до 40), часто в состоянии алкогольного опьянения. Маньяк предлагал им помощь, например подвезти. После этого он вывозил своих жертв на безлюдные территории: в лесополосы, к проселочным дорогам вокруг Ангарска (Сибирский тракт, объездное шоссе), на берега рек. На месте Попков убивал женщин с помощью топора, ножа, шила, отвертки, удавки, часто применяя несколько орудий подряд в одном эпизоде.

Ранее суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек. Решение было принято по итогам рассмотрения апелляционной жалобы. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

