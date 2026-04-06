Ангарского маньяка отправили отбывать пожизненный срок

Серийный убийца Михаил Попков убыл из иркутского СИЗО в Мордовию для отбывания пожизненного лишения свободы, передает пресс-служба иркутской областной прокуратуры. Ангарский маньяк совершил серийные убийства в 1990–2010 годах, его жертвами стали более 80 человек.

В настоящее время после вступления приговора в законную силу осужденный Михаил Попков этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний особого режима в Республике Мордовия, — сказано в сообщении.

Попков для убийства выбирал одиноких женщин среднего роста в возрасте от 15 до 28 лет (реже до 40), часто в состоянии алкогольного опьянения. Маньяк предлагал им помощь, например подвезти. После этого он вывозил своих жертв на безлюдные территории: в лесополосы, к проселочным дорогам вокруг Ангарска (Сибирский тракт, объездное шоссе), на берега рек. На месте Попков убивал женщин с помощью топора, ножа, шила, отвертки, удавки, часто применяя несколько орудий подряд в одном эпизоде.

