Старейшая косметическая фабрика России оказалась под угрозой банкротства

Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом из-за долга в размере 125 млн рублей перед АО «Генезис», пишет «Коммерсант». О намерении обратиться в арбитражный суд сообщила сама компания-кредитор, связанная с владельцем ГК «Черноголовка» Алексеем Четверговым. На фабрике заявляют о планах урегулировать вопросы с контрагентами, несмотря на возникшие претензии по договорам займа.

Иск о банкротстве может быть инструментом давления в рамках переговоров о продаже бизнеса «Свободы», стоимость которого эксперты оценивают в 1,3–1,5 млрд рублей. На данный момент наследники бывшего владельца Евгения Пантелеева рассматривают двух основных претендентов на актив, уточняет издание. Помимо структур «Черноголовки», на покупку фабрики претендует еще один частный инвестор, которому собственники отдают предпочтение, пишет газета.

Сделка по продаже предприятия может быть финализирована не раньше лета 2026 года из-за сроков вступления в наследство. Для «Черноголовки» покупка «Свободы» станет возможностью значительно расширить присутствие на рынке косметики и бытовой химии. Группа уже проявляет интерес к брендам фабрики, в частности подав заявку на регистрацию товарного знака «Балет».

Ранее «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, была признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом в 11 млн рублей. Арбитражный суд Москвы объявил общество банкротом по упрощенной процедуре.