День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:41

Старейшая косметическая фабрика России оказалась под угрозой банкротства

Старейшая косметическая фабрика России «Свобода» оказалась на грани банкротства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода» может быть признана банкротом из-за долга в размере 125 млн рублей перед АО «Генезис», пишет «Коммерсант». О намерении обратиться в арбитражный суд сообщила сама компания-кредитор, связанная с владельцем ГК «Черноголовка» Алексеем Четверговым. На фабрике заявляют о планах урегулировать вопросы с контрагентами, несмотря на возникшие претензии по договорам займа.

Иск о банкротстве может быть инструментом давления в рамках переговоров о продаже бизнеса «Свободы», стоимость которого эксперты оценивают в 1,3–1,5 млрд рублей. На данный момент наследники бывшего владельца Евгения Пантелеева рассматривают двух основных претендентов на актив, уточняет издание. Помимо структур «Черноголовки», на покупку фабрики претендует еще один частный инвестор, которому собственники отдают предпочтение, пишет газета.

Сделка по продаже предприятия может быть финализирована не раньше лета 2026 года из-за сроков вступления в наследство. Для «Черноголовки» покупка «Свободы» станет возможностью значительно расширить присутствие на рынке косметики и бытовой химии. Группа уже проявляет интерес к брендам фабрики, в частности подав заявку на регистрацию товарного знака «Балет».

Ранее «Оливия групп», в которой 50% принадлежит Алексею Блиновскому, мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской, была признана банкротом из-за неисполненных обязательств перед бюджетом в 11 млн рублей. Арбитражный суд Москвы объявил общество банкротом по упрощенной процедуре.

Экономика
фабрики
косметика
банкротство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова рассказала, как в ООН отнеслись к опыту РФ в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.