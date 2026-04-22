Концерн «Калашников» получил новые швейные фабрики в регионах

Совладельцем нескольких швейных предприятий в разных регионах России стала группа концерна «Калашников», сообщает РБК. Журналисты отметили, что предприятие наращивает мощности для производства спецодежды и экипировки.

В частности, «Калашников» купил бывшие фабрики Gloria Jeans в Ростовской области, после этого компания «Триада-ТКО» (входит в ГК «Калашников») получила долю в 10 структурах, управляющих швейными предприятиями в четырех регионах: Московской, Владимирской, Тульской и Ивановской областях. Информация раскрыта в ЕГРЮЛ.

Концерн «Калашников» ранее отправил государственному заказчику первую серийную партию дымовых гранат РДГ-У. Данное изделие предназначено для сокрытия передвижения военнослужащих, боевой техники и автомобилей от вражеского прицельного огня.

«Калашников» также разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов. Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики и точность патронов, обеспечивающих стабильность стрельбы и безотказность оружия.