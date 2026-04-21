Концерн «Калашников» раскрыл, какое новое оружие получил госзаказчик

Концерн «Калашников» отправил государственному заказчику первую серийную партию дымовых гранат РДГ-У, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Данное изделие предназначено для сокрытия передвижения военнослужащих, боевой техники и автомобилей от вражеского прицельного огня.

Концерн «Калашников» начал серийное производство унифицированной дымовой гранаты РДГ-У — первая партия изделий отгружена государственному заказчику, — говорится в сообщении.

Принципиальные и конструкторские отличия РДГ-У от аналогов обеспечивают ей несколько преимуществ. Граната действует мгновенно, образуя маскирующую завесу высокой плотности. Маскировка обеспечивается в течение продолжительного времени.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов.

До этого пресс-служба концерна также информировала, что первая в 2026 году партия укороченных автоматов АК-12К была передана заказчику. Данная модель калибра 5,45 мм разработана конструкторами специально для нужд разведывательных и штурмовых групп Воздушно-десантных войск РФ.