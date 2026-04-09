«Калашников» разработал новое средство для борьбы с дронами «Калашников» испытал многопульные патроны для борьбы с FPV-дронами

Концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО, сообщили в пресс-службе предприятия. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов.

Концерн «Калашников» успешно провел испытания 5,45-мм многопульных патронов собственной разработки на предмет эффективности их применения по быстро движущейся и маневрирующей цели — беспилотному летательному аппарату (БЛА) типа FPV-дрон, — говорится в сообщении.

Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики и точность патронов, обеспечивающих стабильность стрельбы и безотказность оружия. Конструкция патронов увеличивает вероятность поражения малых беспилотников ВСУ и позволяет более эффективно применять автоматическое оружие в условиях СВО.

Ранее пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что первая в 2026 году партия укороченных автоматов АК-12К была передана заказчику. Данная модель калибра 5,45 мм разработана конструкторами специально для нужд разведывательных и штурмовых групп Воздушно-десантных войск. Производитель отметил, что запуск оружия в серийное производство удалось осуществить в максимально короткие сроки.