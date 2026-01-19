«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков Лушников заявил, что автомат АК-12К для штурмовиков сконструировали за полгода

Автомат АК-12К, предназначенный для штурмовиков, был спроектирован и запущен в производство всего за полгода, заявил генеральный директор концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, при разработке оружия учитывался опыт военнослужащих, участвующих в специальной операции.

Мы в кратчайшие сроки — за полгода — сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие, — сказал Лушников.

Он добавил, что заказчик уже ознакомился с новейшим АК-12К и дал старт производству. Компактный автомат предназначен для работы в условиях плотной городской застройки.

Лушников также сообщил, что российские войска полностью интегрировали барражирующие боеприпасы «Куб». По его словам, оружие уверенно вошло в состав вооружения армии и заняло свою нишу среди номенклатуры других производителей.