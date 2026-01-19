Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:29

«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков

Лушников заявил, что автомат АК-12К для штурмовиков сконструировали за полгода

Автоматы концерна «Калашников» АК-12СК и АК-12К Автоматы концерна «Калашников» АК-12СК и АК-12К Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомат АК-12К, предназначенный для штурмовиков, был спроектирован и запущен в производство всего за полгода, заявил генеральный директор концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, при разработке оружия учитывался опыт военнослужащих, участвующих в специальной операции.

Мы в кратчайшие сроки — за полгода — сделали такой автомат и поставили крупную серийную партию в войска. Так что это и есть пример, когда на основе обратной связи от военнослужащих из зоны СВО мы создали практически новое эффективное изделие, — сказал Лушников.

Он добавил, что заказчик уже ознакомился с новейшим АК-12К и дал старт производству. Компактный автомат предназначен для работы в условиях плотной городской застройки.

Лушников также сообщил, что российские войска полностью интегрировали барражирующие боеприпасы «Куб». По его словам, оружие уверенно вошло в состав вооружения армии и заняло свою нишу среди номенклатуры других производителей.

Калашников
автоматы
оружие
разработки
АК-12
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Пеку расстегаи с семгой — моя праздничная выпечка на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.