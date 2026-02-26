Российские полицейские получат «убийцу бронежилетов»

«Калашников» сообщил о принятии на вооружение органов внутренних дел России 9-мм пистолета-пулемета ППК-20. Как передает пресс-служба концерна, соответствующее постановление подписало Правительство РФ. Данное оружие выпускается серийно. Оно предназначено для различных силовых структур страны, а также поставляется на экспорт.

Боевое применение ППК-20, в том числе в зоне специальной военной операции, позволило специалистам концерна оперативно доработать пистолет-пулемет. Были улучшены его тактико-технические и эргономические характеристики. Изменения коснулись и используемых боеприпасов. Основным патроном для ППК-20 стал высокоимпульсный бронебойный патрон 7Н21. При этом оружие способно использовать и большинство других патронов калибра 9х19 мм как российского, так и иностранного производства.

Ранее «Калашников» выполнил первую в 2026 году поставку укороченных автоматов АК-12К. Оружие калибра 5,45 мм разработано конструкторами специально для штурмовых и разведывательных групп Воздушно-десантных войск. Производство удалось запустить в кратчайшие сроки после получения заявки от военных. Модель обладает улучшенными техническими и эксплуатационными характеристиками, отвечающими требованиям современного боя.

Кроме того, в компании представили новый управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ», способный поражать цели на дальности свыше 100 км. Как сообщили разработчики, комплекс получил оптико-электронную систему наведения, которая позволяет эффективно атаковать движущиеся объекты.