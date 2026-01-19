Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:48

Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России полностью интегрировали барражирующие боеприпасы «Куб», сообщил генеральный директор концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, оружие уверенно вошло в состав вооружения армии.

Наши «Кубы» уверенно вошли в состав вооружения Минобороны и заняли свою нишу среди номенклатуры других производителей. Фактически за три года разработаны и запущены в производство целые линейки, семейства этих изделий, — сказал Лушников.

Ранее появилась информация, что первый полет новейшего сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год. Самолет был впервые продемонстрирован в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года. Он является желаемой машиной для ВСК России за счет своей малозаметности, маневренности и всережимности.

До этого создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» рассказали о работе над новым барражирующим боеприпасом с увеличенной дальностью полета. Аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.

Калашников
оружие
боеприпасы
ВС РФ
вооружение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступание на купюры в одной туристической стране грозит тюрьмой
«Калашников» раскрыл детали разработки автомата АК-12К для штурмовиков
Пропавшую 10 дней назад женщину обнаружили похороненной у мужа на работе
В Испании увеличилось число жертв схода поездов с рельсов
В домах жителей одного города России погас свет
Хинштейн раскрыл последствия массового налета БПЛА ВСУ на Курскую область
Определена пятерка лидеров «Единой России» на выборах в Госдуму
Постный грибной суп: идеально на Крещение
В России забили тревогу из-за графиков детских садов
Названа страна, «выручающая» Россию с поставками груш и цитрусовых
«Выглядит крайне странной»: глава Минтранса Испании о ЧП с поездами
Россиян предупредили о новой мошеннической рассылке с просьбой перезвонить
ДТП в Москве привело к гигантской пробке
В Свердловской области объявили в розыск бывшего замминистра ЖКХ региона
Поликлиники России ждет «революция», которая в разы сократит очередь
Очевидцы засняли захваченную крысами больничную палату
Курица по-капитански: даже грудка будет сочной! Вкусно и без майонеза
В России начнут летать законсервированные самолеты
«Мертвые души» в ВСУ и парализованный Киев: новости СВО к утру 19 января
Старинная кутья на Крещение: готовим с полбой и вишневым сиропом
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.