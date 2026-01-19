Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»

Вооруженные силы России полностью интегрировали барражирующие боеприпасы «Куб», сообщил генеральный директор концерна «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников. По его словам, которые приводит ТАСС, оружие уверенно вошло в состав вооружения армии.

Наши «Кубы» уверенно вошли в состав вооружения Минобороны и заняли свою нишу среди номенклатуры других производителей. Фактически за три года разработаны и запущены в производство целые линейки, семейства этих изделий, — сказал Лушников.

Ранее появилась информация, что первый полет новейшего сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2026 год. Самолет был впервые продемонстрирован в виде макета на авиасалоне МАКС в августе 2021 года. Он является желаемой машиной для ВСК России за счет своей малозаметности, маневренности и всережимности.

До этого создатели оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» рассказали о работе над новым барражирующим боеприпасом с увеличенной дальностью полета. Аппарат сможет действовать совместно с уже существующим дроном, включая ретрансляцию связи.